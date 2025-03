Koh-Lanta du 25 mars 2025 : plus que 2 équipes ce soir dans l’épisode 5 ! (VIDÉO)

Publicité





« Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres », épisode 5 du mardi 25 mars 2025 – Après les éliminations de Romane et Benoit et l’abandon de Mehdi la semaine dernière, place à l’épisode 5 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ». Et ce soir, un gros rebondissement attend les aventuriers ce soir : terminé les quatre équipes, place aux jaunes et aux rouges !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







Koh-Lanta du 25 mars 2025, présentation de l’épisode 5

Séisme aux Philippines ! Les équipes passent de quatre à deux. Exit les quatre couleurs, place aux jaunes et aux rouges !

Comment seront formées ces nouvelles tribus ? Entre alliances régionales et nouvelles affinités, tout est remis en jeu… et la compétition s’intensifie.



Qui saura se surpasser ? Qui échappera à l’élimination lors du conseil ?

VIDÉO Koh-Lanta la bande-annonce de l’épisode 5 du 25 mars