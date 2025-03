Le Grand Échiquier du 18 mars : les invités de la spéciale Dalida ce soir sur France 2

Publicité





Le Grand Échiquier du 18 mars 2025 – Ce soir sur France 2, Claire Chazal et André Manoukian présentent un nouveau numéro inédit de son émission « Le Grand Échiquier ». Cette soirée inédite consacrée à Dalida prendra place dans le cadre prestigieux de l’Opéra royal de Versailles.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne puis en replay sur France.TV.







Le Grand Échiquier du 18 mars 2025 : présentation

Au cours de cette soirée exceptionnelle, l’émission reviendra sur la vie intense et mouvementée de Dalida, mettant en lumière son parcours hors du commun, ses passions, ses épreuves et son empreinte indélébile sur la chanson française. Ce Grand Échiquier spécial offrira également l’opportunité de revivre ses plus grands succès à travers des prestations inédites et bouleversantes, ainsi que des réinterprétations vibrantes, portées par l’orchestre de l’Opéra royal de Versailles sous la direction d’Adrien Perruchon, révélant toute la force et l’émotion de son répertoire intemporel.

Les invités ce soir

Pour rendre hommage à Dalida, cette soirée exceptionnelle réunira des invités prestigieux célébrant son héritage musical. Son frère Orlando partagera ses souvenirs, tandis que Barbara Pravi, Eddy De Pretto, Marc Lavoine, Farrah El Dibany, Alain Chamfort, Luz Casal, Samuel Mariño, Vladimir Korneev, Dave, Emma Peters et Sofia Falkovitch revisiteront son répertoire avec émotion et modernité. Pascal Nègre évoquera son parcours, et Christophe Leribault mettra en lumière le cadre majestueux de Versailles. Bon Entendeur apportera une touche électro audacieuse. La danse sera aussi à l’honneur avec le Ballet Julien Lestel et Hugo Marchand, sublimant cette célébration musicale unique.



