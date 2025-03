Les apprentis aventuriers du 20 mars : Delphine enceinte, qui seront les finalistes ? (résumé, spoiler + replay épisode 39)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 39 du jeudi 20 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 39 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que les bleus sont toujours à l’épicerie et que le sablier défile.





Maéva et Rémy font exprès de prendre beaucoup de temps, Jean-Pascal et Delphine bouillonnent. Ils y vont ensuite mais ont très peu de temps, ils se pressent et Delphine oublie l’oeuf qu’elle voulait.







De retour sur la plage, Delphine va demander un test de grossesse à l’équipe médicale. Pendant ce temps là, Rémy et Maéva se préparent un gros repas.

Delphine est de retour avec une grande nouvelle pour Jean-Pascal : elle est enceinte de leur deuxième enfant !



Dans la jungle, les gris, les violets et les roses rejoignent Laurent pour une nouvelle épreuve. A la clé : rejoindre la place des finalistes à la place des rouges !

Laurent accueille les équipes et présentent l’épreuve. Ils sont tous plus motivés que jamais ! Laurent présente l’épreuve : ils vont tous être attachés à une corde et ils vont devoir entièrement la démêler pour accéder à un arc et tirer une flèche. La première équipe à avoir planté ses deux flèches dans la cible remporte sa place de finaliste !

Place à l’épreuve et c’est finalement les violets, Perle et Valentin, qui décrochent la victoire !

Les violets rejoignent la plage alors que Laurent annonce que le lendemain, les trois équipes finalistes s’affronteront. L’un d’elles validera sa place de finalistes. Il y aura ensuite 2 duels : l’équipe qui aura le plus de perles face à l’équipe de son choix, et les deux autres. A l’issue de ces duels, il restera 3 équipes finalistes !

Les oranges et les bleus accueillent les violets. Jean-Pascal et Delphine sont ravis que ce soit eux. Les violets découvrent leur cabane et les hamacs. JP leur fait visiter l’épicerie et explique comment elle fonctionne.

SPOILER quelles équipes seront finalistes ?

Dans l’épisode de demain, les violets attirent toutes les attentions sur la plage tandis que dans la jungle, Kevin a un coup de mou qui a des répercutions sur Moon. Et si vous êtes impatients de découvrir quelles équipes seront finalistes à l’issue des duels, on peut déjà vous le révéler. Selon Aqababe, les bleus, les gris et les roses seront les finalistes.

Les apprentis aventuriers, le replay du 20 mars

Si vous avez manqué l’épisode 39 ce jeudi 20 mars 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 21 mars à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 40.