Les apprentis aventuriers du 31 mars : qui des gris ou des roses a fini 2ème ? (résumé, spoiler + replay épisode 46)

Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 46 du lundi 31 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 46 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que Moon s’inquiète pour Kévin, qui a été malade toute la nuit.





Moon, Maéva, Hillary et Giovanni cherchent à manger mais ne trouvent rien. Rémy trouve des bananes, de quoi réjouir tout le monde.







Moon va voir Kévin, il est bouillant et a surement de la fièvre. Mais il veut tout donner quand même. Quand il se lève, il a la tête qui tourne.

Les équipes se préparent pour la seconde épreuve des perles. Les roses, qui n’en ont qu’une, sont déterminés à la remporter. Ils rejoignent Laurent sur la plage. Laurent présente les règles de l’épreuve : des cuillères, des noix de coco, et un long parcours et des cubes de bois. Il s’agit de transporter des noix de coco avec une cuillère et les passer dans les fenêtres du parcours, jusqu’à la ligne de tir et les lancer pour faire tomber des cubes ! Et si une noix de coco tombe, il faut revenir au début du parcours !



Les gris sont très forts et prennent rapidement de l’avance. Les bleus rattrapent leur retard tandis que les roses sont vraiment mauvais au départ. Mais surprise : les roses font une remontada et arrivent à égaler les gris ! Kévin se décourage. Et les bleus prennent finalement la tête ! Et c’est une victoire des bleus, qui remportent 40 perles !

Au bout d’une heure et demi, Laurent annonce aux gris et aux roses que la prochaine équipes à faire tomber un cube finit 2ème et remporte 20 perles !

SPOILER quelle équipe va gagner la prochaine épreuve ?

Dès l’épisode de demain, c’est finalement les roses qui finissent 2èmes ! Kévin a bien du mal à encaisser cette dernière place. Place ensuite à la dernière épreuve des perles de cette semaine de la finale.

Les apprentis aventuriers, le replay du 31 mars

Si vous avez manqué l’épisode 46 ce lundi 31 mars 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 1er avril à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 47.