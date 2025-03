Un Si Grand Soleil du 1er avril : Elisabeth prend de gros risques, Alain furieux (résumé épisode 1610 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 1er avril 2025, spoiler résumé de l’épisode 1610 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans la série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 1er avril 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Elisabeth part travailler, Alain regarde les trains pour partir en fin de journée. Elisabeth lui dit qu’il lui faut un peu plus de temps mais Alain a peur et refuse qu’elle risque sa vie pour son travail. Il lui demande de réfléchir à ses priorités, Elisabeth file. Pendant ce temps là, au commissariat, le procureur est avec Becker et Elise. Ils attendent la réponse d’Elisabeth, qui doit les rappeler dans la journée. Chez L Cosmétiques, Elisabeth parle à Muriel. Elle ne sait pas quoi faire et elle n’a rien dit à Alain. Muriel trouve que c’est trop dangereux mais Elisabeth, même si elle est terrifiée, pense qu’elle ne peut pas se dérober. Muriel comprend qu’elle a pris sa décision.

Manu enquête sur le coach en nutrition. Il appelle Régis Biron pour le convoquer au commissariat. Il rechigne mais Manu lui dit qu’il n’a pas le choix. Noura essaie de le joindre, elle n’a plus d’ordonnance, mais elle tombe sur sa messagerie. Stéphanie lui demande qui elle appelait, Noura lui dit que c’était Charlotte. Stéphanie veut voir son téléphone, Noura refuse. Et quand Stéphanie lui demande si elle a mangé, Noura s’emporte et s’en va. Plus tard, Manu interroge Régis Biron et le confronte au sujet des ordonnances. Il n’a aucune explication valable, Manu lui dit qu’il risque 2 ans de prison et 30.000 euros d’amende. Il finit par avouer, il a acheté les ordonnances auprès d’un certain Jeff.



Elisabeth appelle Alain, elle lui dit qu’elle ne pourra pas partir. Et elle lui parle de la police qui veut son aide pour coincer le tueur. Elle doit servir d’appât. Alain est choqué mais Elisabeth est prête à accepter. Alain comprend que c’est Clément qui lui a fait cette proposition mais ça rassure Elisabeth. Elle a pris sa décision et va appeler Clément.

Manu est avec Stéphanie, il lui parle du coach en nutrition qui a prescrit les médicaments à Noura. Stéphanie culpabilise de n’avoir rien vu et de ne pas avoir cru l’infirmière. Manu lui assure que ce n’est pas sa faute, elle doit porter plainte. Pendant ce temps là, Noura est avec Achille et Charlotte. Sa mère l’appelle pour qu’elle rentre à la maison tout de suite.

Marc appelle Elise, elle lui dit que le procureur refuse de publier la capture. Alex apporte une bonne nouvelle à Elise : Elisabeth a accepté de les aider. Elise est soulagée.

Stéphanie attend Noura, elle lui parle de Régis Biron et du commissariat. Noura minimise, Stéphane lui parle du médicament et ce type est un escroc qui a été arrêté. Noura lui dit qu’elle comprend rien, elle ne se soucie pas de ce qu’elle ressent. Noura pleure et refuse de lui parler.

Alain débarque dans le bureau de Clément. Il est très remonté, Clément lui jure qu’il ne lui arrivera rien. Il lui dit qu’il n’a pas le choix. Alain lui parle de Janet et lui demande d’arrêter son plan. Becker lui dit qu’il ne peut pas, c’est trop tard. Alain s’en va sans un mot.

Claire est avec Dimitri, elle lui annonce l’arrestation du coach en nutrition. Ils se réjouissent alors que Dimitri s’inquiète de son procès qui approche. De son côté, Noura se confie enfin à Charlotte. Elle ne comprend pas qu’elle veuille maigrir, elle est parfaite. Mais Noura se trouve « dégueulasse », elle n’arrive pas à se regarder dans une glace. Charlotte lui fait un câlin.

Elisabeth reçoit un appel du maître chanteur. La police écoute la conversation, il veut 50.000 euros pour le lendemain. Il lui dit de venir seule et de ne pas essayer de le doubler, sinon elle est morte !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.