« L’île de la tentation » spoiler : quel autre homme a cédé à la tentation ? Une femme va succomber !

Alors que le septième épisode de la saison 3 de « L’île de la tentation » était diffusé ce mardi soir sur M6, vous êtes déjà impatient de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode 8 ? On vous en dit plus !





La semaine prochaine sur W9, vous allez découvrir que c’est Julian qui a cédé à la tentation dans les bras de sa tentatrice. Lors du feu de camps, Cory l’a découvert entrain d’embrasser Angelica.







Et au feu de camps des hommes, Enah choisit de ne pas regarder les images de Chloé. De son côté, Chloé repart du feu de camps des femmes en larmes après avoir entendu Enah dire qu’il avait « oublié » qu’il avait une copine.

Et Delphine va rendre visite aux hommes et aux femmes pour avoir leur choix pour leurs ultimes dates ! Jimmy choisit Mélanie, Julian choisit Angelica, Hugo choisit Katell, et Enah choisit Karine. Chez les femmes, Sandra choisit Paul, Cory choisit Nasser, Chloé choisit Adrien, et Marine choisit Logan.



On peut déjà vous révéler que durant les dates, Sandra va finalement céder à la tentation ! Elle va embrasser Paul lors d’un bain de minuit avec qu’ils regagnent leur chambre… Le lendemain matin, l’alarme retentit du côté des hommes !

Pour en savoir plus, rendez-vous le mardi 11 mars pour suivre l’épisode 8 de « L’île de la tentation » !