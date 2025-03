Un Si Grand Soleil du 5 mars : Noura cache quelque chose, Hugo face à Pablo (résumé épisode 1591 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 5 mars 2025, spoiler résumé de l’épisode 1591 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 5 mars 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Les deux jeunes cambrioleurs braquent le camion d’un livreur ! Ils arrivent à repartir avec un colis contenant des smartphones ! Le livreur les a vu mais ils prennent la fuite en scooter. Ils vont ensuite les revendre au receleur. Il leur propose 3000 pour les téléphones, le saxo et l’appareil photos. Ils acceptent.

Claire fait ses débuts en tant qu’infirmière au lycée. La proviseure la briefe et lui explique qu’elle va devoir écouter. Elle présente Claire à Eve, qui avoue qu’elle la connait déjà.



Au lycée, Noura fait un malaise dans le couloir alors qu’elle parle à Achille. Elle s’effondre, Achille appelle Eve à l’aide. Elle l’emmène à l’infirmerie, Noura rechigne à y aller. Claire s’occupe d’elle, elle a peu de tension. Claire lui demande si elle mange bien, elle assure que oui. Elle pense à un petit malaise vagal, il faudra faire une prise de sang si ça recommence. Claire lui donne un sucre, Noura fait semblant de le prendre mais le met dans sa poche…

Au commissariat, le livreur fait sa déposition à Elise et Yann. Il explique qu’ils étaient 2, il a vu le scooter partir. Il pense que ce n’était pas des pros, sinon ils auraient pris une voiture et auraient pris beaucoup plus. Yann comprend que c’est les mêmes que chez Hugo.

Au lycée, Achille, Charlotte et Tiago sont avec Noura. Ils se sont inquiétés mais elle assure que tout va bien.

A l’aquarium, Blamont insiste encore pour boire un coup avec Dimitri mais il refuse encore et l’envoie balader. Un peu plus tard, Claire le retrouve. Il la fait rentrer. Elle adore et le met dans son top 3. Claire promet de l’emmener dans d’autres endroits mais Dimitri émet la condition que ce soit sans risque.

Au commissariat, Becker demande à Hugo comment ça va. Il lui dit que ça va, même s’il a eu peur. Il va aller chercher Sabine à l’hôpital et une alarme sera installée la semaine prochaine. Becker dit qu’il peut compter sur lui pour retrouver les deux types. Il propose à Hugo de prendre un verre tous les deux la semaine pro. Hugo est surpris, Becker fait son mea-culpa : il pense qu’il est un type bien !

Hugo ramène Sabine, il lui parle de l’installation de l’alarme et il lui confie que Clément l’a invité à boire un verre. Mais arrivés chez eux, Hugo remarque que quelqu’un les observe ! Il le course mais l’inconnu réussit à le semer !

