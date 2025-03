NCIS du 29 mars 2025 : les épisodes inédits ce soir sur M6

Publicité





NCIS du 29 mars 2025 – Ce samedi soir, M6 poursuit la diffusion de la saison 22 inédite de la série « NCIS » ce samedi soir. Au programme ce soir, deux inédits et plusieurs rediffusions.





A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6play pour le replay.







NCIS du 29 mars 2025 : vos épisodes inédits

Saison 22 – épisode 3 : Histoires de fantômes

Le soir d’Halloween, le Navy Seal Bryce Prescott rentre de mission et découvre des inconnus à son domicile, qui ont organisé une fête surprise pour un certain Hal. Ce dernier est retrouvé mort au sous-sol de la maison. Le NCIS découvre que la maison appartient à la grand-mère de Bryce, Wanda Prescott, une veuve milliardaire qui ignorait que son assistant mettait en location plusieurs de ses propriétés en son nom…

Saison 22 – épisode 4 : À l’aube du chaos

Parker est réveillé en pleine nuit par un appel l’informant qu’un message crypté de la Biélorussie vient d’être intercepté : une attaque surprise de grande ampleur contre l’Europe serait en préparation, impliquant des lanceurs de missiles russes.. Ce message ayant été décrypté par un algorithme conçu au NCIS, la NSA et le FBI demandent à l’équipe de Parker de décrypter un second message pour trouver l’emplacement des lanceurs et organiser une contre-offensive…



L’équipe du NCIS » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY