N’oubliez pas les paroles : Benoit fait son coming-out dans « Quelle époque » (VIDÉO)

Benoît, le plus grand maestro du jeu de Nagui « N’oubliez pas les paroles », a fait son coming-out lors de son passage dans l’émission « Quelle époque ! » sur France 2, le samedi 1er mars 2025.











Lors de son entretien avec Léa Salamé et son équipe dans « Quelle époque ! », Benoît a abordé son parcours dans l’émission, sa passion pour la musique mais aussi des aspects plus personnels de sa vie, notamment en révélant son homosexualité.

hilippe Caverivière lui a demandé si son ex avait rappelé après l’émission en disant « Elle a rappelé du coup ? ». Benoit a alors répondu « Alors ‘il’ du coup ».

« Ça n’a jamais dit donc voilà je fais mon coming-out ici » a confié Benoit. Tout le monde l’a alors applaudi.



Âgé de 31 ans et originaire de La Cornuaille, près d’Angers, Benoît est photographe spécialisé dans le portrait. Il s’est distingué dans « N’oubliez pas les paroles » en devenant le plus grand des maestros avec 111 victoires et une cagnotte de 746 000 euros. Il a dépassé Margaux, qui détenait précédemment le record avec 59 victoires et 530 000 euros de gains.

VIDÉO le coming-out de Benoit dans « Quelle époque »