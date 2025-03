Pékin Express, Mattéo et Esmeralda éliminés : « on était tristes »

Publicité





Hier soir à l’issue de la dixième étape de « Pékin Express : sur les traces du tigre d’or », c’est le binôme formé par Mattéo et Esmeralda, les cousins belges, qui a été éliminé. Une élimination hors du commun puisque Mattéo et Esmeralda avaient le drapeau noir et ont choisi de faire demi-tour en fin d’étape pour tenter de retrouver Cécile et Marion.





Mais les deux copines étudiantes ont réussi à y échapper in-extremis, les belges n’étaient qu’à quelques mètres d’elles quand le temps imparti s’est écoulé.







En duel final, Mattéo et Esmeralda ont choisi d’affronter Etienne et Judith, pourtant arrivés 2èmes. Etienne a gagné le duel alors qu’Esmeralda a eu un souci avec son chauffeur.

« On était tristes. Il n’y a pas plus de mots que ça. » a confié Esmeralda dans une interview pour Télé Loisirs.



Esmeralda a exprimé sa frustration sur la façon dont elle a perdu le duel final : « Après, ça s’est joué à vraiment pas beaucoup… 3 ou 4 minutes. C’est dommage… Mais ce qui m’a fait perdre, c’est le dernier stop car j’avais fini l’épreuve avant Étienne, mais mon conducteur s’est trompé de point de rendez-vous pour me déposer. Le conducteur s’est arrêté au mauvais garage. Je tapais comme une folle par la fenêtre !« .

Et Mattéo, qui avait fait et remporté les précédents duels, ne lui en veut pas : « J’étais un peu dégoûté, après je n’en veux pas à Esmeralda parce que je sais qu’elle a donné le meilleur d’elle-même. Je sais qu’elle a tout fait pour gagne« .

