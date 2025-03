Danse avec les Stars du 21 mars : le prime des danseurs mystères ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Publicité





Danse avec les Stars du 21 mars 2025, le prime 6 – Ce soir, place au prime 6 de la saison 14 de « Danse avec les Stars ». Après l’élimination de Charlotte de Turckheim la semaine dernière, ce soir c’est un prime spécial danseurs mystères qui vous attend !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Danse avec les Stars, présentation du prime 6

Ce soir, les couples en compétition vont danser avec une troisième personne : le danseur mystère ! En effet, des Danseurs Mystères vont s’inviter sur le parquet et surprendre les 9 couples encore en compétition. Mais attention : nos célébrités n’ont aucune idée de qui s’est déplacé pour leur faire une surprise, ils vont le découvrir ce soir pendant leur danse !

Danse avec les Stars, les couples encore en compétition

– Lénie Vacher et Jordan

– Jungeli et Inès

– Eve Gilles et Nino

– Claude Dartois et Katrina

– Adil Rami et Ana

– Mayane et Christophe

– Florent Manaudou et Elsa

– Franck Leboeuf et Candice

– Julie Zenatti et Adrien



Danse avec les Stars du 21 mars 2025, la bande-annonce

