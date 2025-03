Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? Qui sont les finalistes ? (résumé et replay demi-finale du 27 mars 2025)

Publicité





« Pékin Express, la route des tribus légendaires » résumé et replay demi-finale du jeudi 27 mars 2025 – C’est parti pour la demi-finale de la saison de Pékin Express. Après l’élimination de Mattéo et Esmeralda, il ne reste plus que 3 binômes : Patricia et Adrien, Cécile et Marion, et Judith et Etienne.











Il y a 3 courses ce soir et finir dernier de chaque course est synonyme d’enveloppe noire et de possible élimination. Pour la première course, c’est un défi de taille qui attend les binômes : un saut à l’élastique ! Judith et Etienne repartent les premiers de la mission, suivis de Cécile et Marion qui les doublent sur le stop.

C’est Patricia et Adrien qui finissent derniers de la première course, ils tirent au sort une enveloppe noire. Et c’est Cécile et Marion qui sont premières et remportent une amulette !

Place à la seconde course. Il s’agit d’un trek très difficile de plus de 4h ! Les filles le terminent premières mais perdent du temps sur le stop avec un chauffeur qui prend une route secondaire ! Etienne et Judith remportent donc cette course, l’amulette, et un voyage en Afrique du Sud. Cécile et Marion ont perdu trop de temps sur le stop, mais elles sont quand même 2èmes. Patricia et Adrien sont encore dernier et tirent une 2ème enveloppe noire.



Place à la recherche d’hébergements.

Place à la troisième et dernière course. Cette fois, il faut faire un parcours dans une bulle dans l’eau et repérer des symboles avant de résoudre une suite logique. Cécile et Marion repartent en tête. Patricia et Adrien, et Etienne et Judith repartent en même temps !

Pékin Express : et le binôme éliminé aux portes de la finale est…

Stéphane annonce le résultat de cette ultime course. Cécile et Marion remportent la course et décrochent leur place en finale ! Patricia et Adrien sont encore derniers, ils ont toutes les enveloppes noires et sont donc éliminés ! Judith et Etienne sont en finale. Patricia et Adrien décident d’offrir leurs 5 amulettes à Etienne et Judith !

Pékin Express, la route des tribus légendaires, le replay de la demi-finale

Si vous avez loupé cet épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. Et rendez-vous le samedi 5 avril pour suivre la grande finale.