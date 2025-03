Plus Belle La Vie du 13 mars 2025 : Yolande en grand danger, Barbara sollicite Louis (résumé + extrait vidéo épisode 288 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 13 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 288 de PBLV – Lamory tisse sa toile autour de Yolande cet après-midi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Les choses vont de plus en plus loin !





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 13 mars 2025 – résumé de l’épisode 288

Jennifer rencontre l’ami de Jocelyn, un notaire à la retraite, mais celui-ci ne comprend rien à la situation. Dépitée, elle informe Barbara qu’il ne fera pas illusion face à Lamory et qu’ils doivent trouver quelqu’un d’autre. Finalement, Barbara pense à Louis.

De son côté, Yolande se rend chez Mélusine pour exiger des explications sur la manière dont elle connaît tant de choses sur elle. La trouvant suspecte, elle l’accuse d’être une charlatane. Mélusine reste ferme et affirme que Yolande est coupée de ses énergies. Elle évoque Jocelyn, qui, selon elle, ressent son éloignement, et lui révèle des détails troublants qui bouleversent Yolande.



Louis met en garde Barbara sur les risques qu’elles font courir à Yolande si Lamory est réellement un tueur. Elle lui demande d’endosser le rôle du notaire, mais il refuse. Déçue, Barbara insiste et, touché, Louis finit par accepter, notamment pour aider Yolande, qui ne l’a jamais jugé. De son côté, Jennifer apporte des chocolats à Gabriel et lui explique qu’il faudrait les analyser, car ils ont été offerts par Lamory. Gabriel lui confie avoir étudié les données du patch de Madeleine : son cœur ne montrait aucun signe de souffrance, c’est un choc qui a déclenché sa crise cardiaque. Jennifer veut prévenir la police, mais Gabriel souligne que ces données, issues d’un essai clinique, ne constituent pas une preuve recevable.

Louis présente à Jennifer et Barbara le contrat de vente en viager qu’il a rédigé. Il leur explique avoir également créé un faux site internet pour son étude ainsi qu’un faux numéro d’immatriculation à la chambre notariale. Conscient des risques, il sait qu’il pourrait finir en prison si Lamory découvre la supercherie. Malgré tout, il reste déterminé à les aider, ce qui impressionne Barbara. Jennifer, elle, est persuadée qu’il est sous le charme…

Enfin, Lamory passe un moment avec Yolande, qui semble troublée. Elle lui confie son sentiment de solitude et sa peur d’avoir déçu Jocelyn, même après sa disparition. Lamory tente de la rassurer. Plus tard, en rentrant chez elle, elle découvre un message énigmatique inscrit sur son miroir : « Je t’attends, mon astre ».

Blanche confronte Eric au sujet de son choix de témoin de mariage. Elle avoue avoir été peinée de ne pas avoir été choisie, mais Eric lui explique qu’il voulait la protéger. Pour se rattraper, il lui propose d’être le témoin de Bahram, ce qui la ravit. Luna ne comprend pas pourquoi Blanche tient tant à être témoin du mariage d’Eric. Pour Blanche, il s’agit d’un moment important et elle veut s’investir. Luna, sceptique, pense surtout qu’elle cherche à combler l’ennui.

Plus tard, Blanche réunit Eric et Bahram pour discuter de leurs alliances. Elle leur suggère de réfléchir à une gravure qui donnerait du sens à leur engagement. Finalement, ils choisissent d’y inscrire la date du 21 novembre, jour où Bahram a sauvé la vie d’Eric lors de son AVC.

À la résidence, Robert propose à Mirta une soirée disco, mais elle reste contrariée. Prétextant le travail, elle lui rappelle avec ironie qu’elle n’a pas attrapé d’IST par l’opération du Saint-Esprit. Pendant ce temps, Mirta confie à Luna son intention de quitter Robert. Luna ne comprend pas sa décision et lui rappelle tout ce que Robert a fait pour elle.

