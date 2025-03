Koh-Lanta : Mehdi s’exprime après son élimination « je suis déçu » (VIDÉO)

Publicité





C’est Mehdi qui a été éliminé de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres » hier soir à l’issue du deuxième épisode de l’aventure. Il a fait les frais du second conseil de la Tribu Ouest (Orange), où tout le monde a voté contre lui.











« J’étais très ému quand vous avez éteint mon flambeau. Je suis déçu parce que je me voyais beaucoup plus loin dans mon aventure. » a expliqué Mehdi à chaud après son élimination. « Je ne ressentais pas une forte connexion, je savais que j’étais en danger et c’est pour ça que j’ai cherché un collier d’immunité tout l’après-midi »

« Quand on commence Koh-Lanta avec plusieurs défaites d’affilée, c’est dur. (…) Deux conseils d’affilée, c’est très dur. Je retiens quand même du positif, j’ai réalisé une partie de mon rêve »

Une interview à découvrir en entier en vidéo sur TF1+.



