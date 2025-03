Publicité





Reportages découverte du 22 mars 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray.











Reportages découverte du 22 mars 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « La bataille du littoral » (inédit)

Le littoral français est plus menacé que jamais. Aujourd’hui, 500 communes et près de 900 kilomètres de côtes sont en péril. Entre le réchauffement climatique, l’érosion, les tempêtes et la sur-fréquentation, la situation devient critique. Les Français que nous avons rencontrés luttent au quotidien pour préserver leur coin de paradis, de plus en plus fragile.

A 14h50 dans Grands Reportages : « Changement de propriétaires – Saison 2 / Episode 2 » (rediffusion)



Nos maisons sont bien plus que de simples murs : elles abritent nos souvenirs, nos secrets et nos rêves. Chacune d’elles raconte une histoire unique, intime et précieuse, témoignant de nos vies. Lorsqu’il s’agit de vendre ou d’acheter, ce n’est pas seulement un bien immobilier qui change de propriétaire, mais une véritable aventure, faite d’espoirs et de défis. Chaque année, près d’un million de transactions sont conclues en France. Pendant plus d’un an, les équipes de *Grands Reportages* ont suivi ceux qui tournent une page et ceux qui se lancent dans un nouveau chapitre. À travers cette série de quatre épisodes de 60 minutes, nous vous invitons à pousser les portes de ces maisons au destin en pleine mutation.