Rugby Tournoi des Six Nations féminin : suivre Irlande / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Rugby – Tournoi des Six Nations féminin suivre Irlande / France en direct, live et streaming. Place aux femmes ce samedi avec le coup d’envoi du Tournoi des Six Nations féminin à suivre cet après-midi sur France 2. Après le sacre des hommes il y a une semaine, les femmes affrontent l’Irlande ce samedi.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 13h45 ce samedi 22 mars 2025. Coup d’envoi à 14h.







​Le XV de France féminin entame aujourd’hui sa campagne du Tournoi des Six Nations 2025 en affrontant l’Irlande au Kingspan Stadium de Belfast. Cette rencontre marque le coup d’envoi de la compétition, où les Bleues chercheront à décrocher un septième titre, sept ans après leur dernier sacre.

Les Françaises ont dominé leurs précédentes confrontations face aux Irlandaises, remportant 19 des 22 matchs disputés.



Irlande / France, composition des équipes

Le XV de départ de l’Irlande : à venir

Le XV de départ de la France : 15. Bourgeois ; 14. Llorens-Vignères, 13. Konde, 12. Vernier, 11. M. Ménager (cap.) ; 10. Arbez, 9. Bourdon-Sansus ; 7. Okemba, 8. T. Feleu, 6. Escudero ; 5. Fall-Raclot, 4. M. Feleu (cap) ; 3. Bernadou, 2. Sochat, 1. Brosseau.

Remplaçantes : 16. Bigot, 17. Mwayembe, 18. Joyeux, 19. Berthoumieu, 20. Champon, 21. Chambon. 22. Queyroi. 23. Boulard.

Irlande / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 13h45. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site du Tournoi des Six Nations féminin.

Irlande / France, un match de rugby évènement à suivre cet après-midi sur France 2.