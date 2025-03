Rugby Tournoi des Six Nations : suivre Italie / Irlande en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby – Tournoi des Six Nations suivre Italie / Irlande, live et streaming. Dernière journée du tournoi des Six Nations ce samedi. Après une lourde défaite face aux XV de France le week-end dernier, l’Irlande affronte l’Italie.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 14h50 ce samedi 15 mars 2025. Coup d’envoi à 15h15.







Publicité





Aujourd’hui, l’Italie affronte l’Irlande au Stadio Olimpico de Rome pour la dernière journée du Tournoi des Six Nations. Après une défaite face à la France, l’Irlande vise une victoire bonifiée pour conserver ses chances de remporter un troisième titre consécutif dans le tournoi. L’entraîneur Simon Easterby a effectué six changements, notamment en titularisant Jack Crowley à l’ouverture et en intégrant des joueurs clés de retour de blessure ou de suspension.

De son côté, l’Italie, désireuse d’éviter la dernière place, a opéré sept changements. Le capitaine Michele Lamaro débutera sur le banc, remplacé par Manuel Zuliani, tandis que Juan Ignacio Brex assumera le rôle de capitaine. Ange Capuozzo retrouve une place sur l’aile, avec Tommaso Allan titularisé à l’arrière.



Publicité





Les compositions des équipes

Le XV de départ de l’Italie : 15. Allan ; 14. Capuozzo, 13. Brex (cap.), 12. Menoncello, 11. Ioane ; 10. P. Garbisi, 9. Page-Relo ; 7. Zuliani, 8. L. Cannone, 6. Negri ; 5. Ruzza, 4. Lamb ; 3. Ferrari, 2. Lucchesi, 1. Fischetti.

Remplaçants : 16. Nicotera, 17. Spagnolo, 18. Zilocchi, 19. N. Cannone, 20. Lamaro, 21. Vintcent, 22. Varney, 23. Marin.

Le XV de départ de l’Irlande : 15. Hugo Keenan, 14. Mack Hansen, 13. Garry Ringrose, 12. Robbie Henshaw, 11. James Lowe ; 10. Jack Crowley, 9. Jamison Gibson-Park ; 8. Caelan Doris (cap). 7. Josh Van der Flier. 6. Jack Conan ; 5. Tadhg Beirne, 4. James Ryan ; 3. Finlay Bealham. 2. Dan Sheenan, 1. Andrew Porter.

Remplaçants : 16. Gus McCarthy, 17. Jack Boyle, 18. Tadhg Furlong, 19. Joe Mccarthy, 20. Peter O’Manony, 21. Conor Murray, 22. Sam Prendergast, 23. Bundee Aki.

Italie / Irlande en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 14h50. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

Italie / Irlande, un match de rugby évènement à suivre cet après-midi sur France 2.