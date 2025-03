50mn Inside du 15 mars 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50′ Inside du 15 mars 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 15 mars 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🐶 Événement : le plus grand concours de chiens au monde !⁣

24.000 chiens réunis à Birmingham en Angleterre : qui sont les français qui sont partis à la conquête d’une médaille dans cette compétition XXL ?

🎤 En coulisses : Le concert des Enfoirés⁣

Plus de 50 artistes réunis sur scène. Fous rires, émotion et imprévus, découvrez tout ce que vous n’avez pas vu pendant le concert à la télé.



🪩 Le portrait : Charlotte de Turckheim⁣

Rencontre avec l’un des visages qui a marqué la nouvelle édition de « Danse avec les Stars »

🎬 La story : Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ?

Retour sur les secrets de la saga phénomène, une comédie audacieuse dont personne n’avait prédit le succès.

50mn Inside du 1er mars 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🏝️Le document : Les Antilles, destination star de l’hiver⁣

Cap sur la Guadeloupe et la Martinique : pourquoi ces îles des Antilles sont-elles la destination star de l’hiver ? Comment les découvrir hors des sentiers battus, loin des clubs all-inclusives.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.