Star Academy : Marine était en studio pour son album cette semaine, une star était à ses côtés !

Publicité





Après une semaine de répétitions et le coup d’envoi de la tournée de la Star Academy 2025 vendredi dernier, Marine a eu une semaine bien chargée. La grande gagnante était en studio durant toute la semaine pour enregistrer son premier album, qui devrait sortir avant l’été.





Et pour cet album, Marine était aux côtés d’Ycare.







Publicité





« 2ème journée en studio, c’était trop bien encore une fois et une chanson de plus dans la liste ! C’est top avec Ycare, il a vraiment de bonnes idées et il écrit très bien. Il est très cool, on a pas mal de points communs sur plein de trucs, c’est drôle » a confié Marine sur son canal Instagram.

Après sa sortie du château de Dammarie-les-Lys, Marine a révélé en interview avoir déjà plusieurs compositions prêtes, certaines remontant à la même époque que « Ma Faute ». Elle a également exprimé son souhait de proposer un album sincère, fidèle à ses influences et à son univers musical.



Publicité





Originaire d’Arras, la jeune artiste a mis en pause sa carrière de dentiste pour se consacrer entièrement à la musique, réalisant ainsi un véritable rêve. Son parcours, porté par une détermination sans faille et un talent indéniable, laisse entrevoir un avenir prometteur sur la scène musicale française.