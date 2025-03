The Voice : résumé et replay des 5èmes auditions à l’aveugle (1er mars 2025)

Publicité





The Voice du samedi 1er mars 2025, résumé et replay – C’est parti pour la cinquième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2025 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Florent Pagny, Vianney, Patricia Kaas et Zaz continuent la formation de leurs équipes.





La soirée débute avec Kilonga, 23 ans, qui vient de Poitiers. Elle reprend « Gimme Love » de Sia. Florent et Vianney se retournent. Patricia les rejoint. Elle choisit d’aller dans l’équipe de Vianney !







On poursuit avec Tracy, qui chante « La pluie » de Louane. Aucun coach ne se retourne.

Eliott, 21 ans, interprète « Mr. Sandman » de The Chordettes. Zaz et Patricia se retournent. Zaz décide de bloquer Patricia, Eliott rejoint donc son équipe.



Maud, jeune femme ventriloque, se présente ensuite, elle chante « Le téléphone pleure » de Claude François. Personne ne se retourne.

Michael David, 36 ans, chante « Uninvited » d’Alanisse Morissette. Florent se retourne le premier, suivi par les trois autres coachs. Carton plein donc ! Il décide de rejoindre Vianney.

Mickael Cruz interprète « L’hymne à l’amour » d’Edith Piaf. Patricia se retourne dans les dernières secondes !

Théo, 20 ans, interprète « Baby let’s play house » d’Elvis Presley. Florent et Zaz se retournent. Il décide de rejoindre Florent.

Serge la blonde, 22 ans, reprend « Marcia Baïla » des Rita Mitsouko. Personne ne se retourne.

Tanaë, 22 ans, chante « Training season » de Dua Lipa. Zaz se retourne dans les derniers instants !

Franck, 27 ans, chante « Lee yeux de ma mère » d’Arno. Zaz et Patrick se retournent sur la fin. Il décide de continuer avec Patricia.

Manuelle, 46 ans, chante « Je voudrais la connaître » de Patricia Kaas. Personne ne se retourne.

Dixye, 25 ans, reprend « Si » de Zaz. Vianney se retourne seul, elle rejoint donc son équipe.

Guy Mapoko chante « Still loving you » de Scorpion. Aucun coach ne se retourne.

The Voice du 1er mars 2025, le replay

Cette 5ème soirée de la saison 2025 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 1er prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 8 mars 2025 pour l’épisode 5 !