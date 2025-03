Capital du 2 mars 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 2 mars 2025 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « McDo, Buffalo Grill : leurs secrets pour vous régaler à moins de 10€ ! ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







Capital du 2 mars 2025 : sommaire et reportages de ce soir

Buffalo Grill : la transformation du roi du steak

Avec sa salade d’accueil offerte, ses menus attractifs et sa promesse d’un voyage au cœur de l’Amérique, Buffalo Grill s’est imposé comme le restaurant préféré des Français, servant 31 millions de repas par an. Mais face à une concurrence accrue des fast-foods et une image en perte de vitesse, l’enseigne doit revoir sa stratégie. Pour regagner son public, Buffalo Grill passe à l’offensive : nouveaux établissements, carte repensée, décors spectaculaires et animations immersives. Fondée en 1980 par Christian Picart, la chaîne met tout en œuvre pour séduire à nouveau ses fans.

Fast-food : la bataille des menus à 5 euros

Comment attirer les familles au restaurant ? Confronté à une chute historique de la fréquentation, McDonald’s a lancé une guerre des prix avec son menu à 5 euros. Une initiative rapidement suivie par les autres géants du secteur : Burger King, Quick, KFC, O’Tacos et le tout nouveau Popeyes. Mais comment ces enseignes parviennent-elles à proposer de tels tarifs ? Et pour ce prix, la qualité est-elle vraiment au rendez-vous ? Capital vous dévoile les coulisses de cette compétition féroce où chaque centime compte et les stratégies parfois méconnues mises en place pour préserver leur rentabilité.



Restos en promo : des additions allégées !

Se faire plaisir au restaurant tout en réduisant la note de 20, 30, voire 50 %, c’est possible ! Aux quatre coins de la France, des milliers d’établissements, du bistrot de quartier aux tables gastronomiques, proposent des réductions attractives. Mais comment en profiter ? Si certains restaurants offrent directement ces promotions, la plupart passent par des applications incontournables comme The Fork (anciennement La Fourchette) pour réserver à prix réduit, ou encore Deliveroo et Uber Eats pour la livraison. Plongée dans un secteur en pleine mutation, où la chasse aux bonnes affaires est devenue la règle.