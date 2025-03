Un Si Grand Soleil du 19 mars : Pablo fait un choix, Bernier en garde à vue (résumé épisode 1601 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 19 mars 2025, spoiler résumé de l'épisode 1601 en avance – Qu'est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mercredi 19 mars 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Becker laisse un message à Sabine, il n’arrive pas à la joindre et aimerait avoir des nouvelles. Pendant ce temps là, Sabine appelle Florent pour savoir quand il va avertir Pablo de leur décision. Il allait justement partir au centre pour lui parler. Sabine s’inquiète et se demande s’il va accepter… Florent compte bien le convaincre. Il pense que ce cambriolage, c’était un appel au secours.

Alex interroge Bernier pendant la perquisition. Bernier dénonce un acharnement, Alex lui assure qu’ils font juste leur travail. Bernier les traite d’amateurs, il dit que ça ne rime à rien. Elise les rejoint avec un cadeau : son deuxième téléphone trouvé bien caché dans une commode ! Alex lui annonce sa garde à vue.



Florent retrouve Pablo. Il lui annonce qu’il va pouvoir sortir d’ici, son père et sa compagne sont prêts à l’accueillir chez eux. Pablo ne s’y attendait pas mais il refuse. Florent lui assure qu’il veut l’aider, il reste son père. Pablo rappelle qu’il ne s’est pas occupé de lui pendant 16 ans. Il refuse même d’y réfléchir.

Alex et Elise continuent d’interroger Bernier, ils ont aussi retrouvé un fusil de chasse chez lui. Il dit être chasseur, il n’a pas servi depuis longtemps. Elise l’interroge sur le fameux téléphone. Il garde le silence. Alex lui dit qu’il a pu l’utiliser pour appeler un homme de main. Bernier refuse de répondre et les accuse d’enquêter à charge. Il veut appeler son avocat.

Pablo appelle Noa et lui parle de la proposition de son père. Noa pense qu’il doit accepter, ça lui permettra d’être libre. Noa lui dit qu’ils vont faire le coup avec Vincent et après ils s’en vont ! Noa en parle ensuite à Vincent, mais il ne veut plus de Pablo sur le coup alors qu’il va vivre avec un flic.

Claudine retrouve Bernier, qui a fait appel à ses services. Ils s’expliquent rapidement, Claudine lui demande pourquoi il tient à ce qu’elle le défende. Il lui dit qu’elle est la meilleure avocate qu’il connaisse. Elle lui demande s’il a un rapport avec tout ça, il lui assure que non. Alex annonce à Becker son choix d’avocate…

Elodie se plaint d’Elise à Ludo, elle ne pense plus qu’au boulot. Ludo lui dit que ça va s’arranger et elle ne peut pas lui reprocher d’avoir de l’ambition. Elodie a peur qu’Elise doute de ses sentiments et elle n’ose pas lui parler…

Florent annonce à Hugo que Pablo l’a appelé et finalement il accepte de venir chez eux ! Hugo a du mal à y croire. Il lui demande comment ça va se passer concrètement, Florent lui dit qu’il sera là d’ici un ou deux jours. Hugo flippe, Florent essaie de le rassurer. De son côté, Sabine prévient Becker. Clément en parle à Janet, qui trouve ça super. Becker n’apprécie pas du tout.

Marc essaie d’interroger Claudine sur Bernier mais elle l’envoie balader. Au commissariat, Elise informe Alex que Bernier n’a pas d’alibi pour Bienvenue !

