Un Si Grand Soleil du 26 mars : Pablo fait le mur, le tireur a une nouvelle cible ! (résumé épisode 1606 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 26 mars 2025, spoiler résumé de l’épisode 1606 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 26 mars 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





La police est sur la scène de crime. L’homme a reçu une balle en plein coeur. Elise et Alex sont au téléphone, Elise a trouvé une douille. Alex a identifié la victime : François Verneuil, ancien président du tribunal de commerce. Il assure à Elise qu’ils vont le coincer.

Pablo retrouve Noa, il a fait le mur ! Ils s’en vont en moto et rejoignent une boite de nuit. Au petit matin, Pablo rentre chez Hugo et Sabine. Il doit enchainer avec le lycée et Hugo l’a appelé dix fois… Il dit que la femme de sa vie l’attend au lycée. A l’intérieur, Hugo interroge Pablo. Il comprend qu’il était avec Noa et lui dit qu’il a interdiction de le voir. Pablo s’en moque et défie Hugo, qui exige qu’il rende son téléphone. Pablo lui donne et s’en va en claquant la porte.



Publicité





Becker a eu le procureur, ils vont prendre des mesures pour augmenter la sécurité.

Thierry présente ses excuses à Suzanne et lui amène des fleurs. Il reconnait avoir des préjugés et être entrain de changer grâce à elle. Elle apprécie et l’embrasse. Thierry reçoit un appel, il doit filer au commissariat.

Chez Midi Libre, Marie-Sophie veut faire sa Une avec le titre « Peur sur la ville ». Marc pense que c’est trop. Elle lui demande de récupérer la photo du tireur, elle lui met la pression.

Sabine appelle Hugo, elle le prévient qu’elle rentrera plus tard ce soir. Hugo a peur de se retrouver seul avec Pablo. Sabine pense que c’est l’occasion de se parler. Sabine pense que lui prendre son téléphone et être autoritaire, ce n’est pas une bonne idée. Il faut être ferme mais pas lui faire sentir que c’est un gamin. Il faut éviter de renforcer l’idée négative qu’il a déjà de lui-même.

Au lycée, Pablo tente encore de communiquer avec Noura. Soan n’apprécie pas de le voir parler et l’interroge sur le cours. Pablo est insolent, Soan lui demande de se concentrer sinon c’est le bureau de la proviseure. Soan leur colle un devoir sur table ! En sortant, Pablo se plaint du prof, Charlotte finit d’avouer que c’est son père.

Hugo appelle Florent pour savoir ce que le juge peut faire si Pablo enfrunt les règles de son contrôle judiciaire. Florent lui dit qu’il peut retourner en centre fermé, voir être incarcéré. Hugo lui dit qu’il n’arrive pas à le gérer. Florent lui raconte comme il s’est senti devenir père. Hugo se sent nulle, Florent pense que c’est ça être parent.

Elise recherche toujours l’ancien militaire mais il est introuvable. Alex pense qu’il est peut être mort mais Elise l’a identifié à un distributeur pour retirer sa pension. Elle va faire le tour des clubs de tirs.

Hugo vient parler à Pablo, il lui rend son téléphone. Il lui dit qu’il comprend que Noa lui manque mais il risque la prison. Pablo n’y croit pas, il est mineur. Hugo lui assure que c’est possible, il veut juste qu’il sache ce qu’il risque. Pablo lui demande de le lâcher.

Elodie attend Elise pour leur dîner aux chandelles mais elle a oublié. Elle va rentrer trop tard. Elodie lui reproche de ne pas avoir prévenu, Elise pense que ce n’est pas un drame. Elodie le prend mal, Elise l’envoie balader.

Pendant ce temps là, le tireur est en forêt et cible quelqu’un en plein footing avec un chien !