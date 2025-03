Les apprentis aventuriers du 25 mars : qui ira en finale face aux bleus ? (résumé, spoiler + replay épisode 42)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 42 du mardi 25 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 42 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que les bleus viennent de décrocher leur place en finale.





Les violets n’ont pas le moral après leur échec sur l’épreuve. Maéva et Rémy essaient de les remotiver, ils n’ont pas envie de voir les oranges en finale.







Dans la jungle, les gris et les roses font leurs bagages. C’est l’heure du départ, ils rejoignent Laurent pour l’Affrontement final !

Sans grande surprise, Jean-Pascal et Delphine choisissent d’affronter les gris, Kévin et Moon. Les violets, Perle et Valentin, affronteront donc les roses, Hillary et Giovanni.



Place au premier duel entre les oranges et les gris. L’épreuve se joue en relais. Jean-Pascal a beaucoup de mal et se laisse rapidement distancé par Kévin ! Moon est déjà bien avancée alors que Jean-Pascal n’a pas fini sa partie.

SPOILER quelle équipe ira en finale ?

Dans l’épisode de demain, place à la suite de l’Affrontement final. Les gris battent les oranges et décrochent leur place en finale ! Jean-Pascal et Delphine sont éliminés. Les roses et les violets s’affrontent ensuite. C’est les roses qui vont gagner alors que Perle va se blesser !

Les apprentis aventuriers, le replay du 25 mars

Si vous avez manqué l’épisode 42 ce mardi 25 mars 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 26 mars à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 43.