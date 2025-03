Un Si Grand Soleil du 28 mars : Claire alerte Manu, le tireur menace Elisabeth (résumé épisode 1608 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 28 mars 2025, spoiler résumé de l’épisode 1608 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 28 mars 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







La police interroge Vireau, qui dit avoir de nombreuses armes chez lui pour se tenir prêt quand le système va tomber. Il est complotiste et parle du vaccin anti covid. Quand Elise et Alex lui demandent où il était avant-hier, il dit qu’il ne sait plus, il bouge beaucoup. Et face aux photos des victimes, il dit que c’est à cause d’eux qu’ils en sont là. Il ne répond pas quand Elise lui demande s’il les connait.

Marie-Sophie retrouve Marc devant Midi Libre. Elle insiste pour qu’il relance la flic concernant la photo du tireur. Il remarque qu’elle a aucun scrupules, elle veut la capture avant la fin de la journée !



Alex et Elise font le point avec Becker. Il est survivaliste et complotiste. Il n’a répondu à aucune question ! Il ressemble au coupable idéal, ils vont faire une reconnaissance faciale et une expertise psychiatrique.

Claire passe à Eve des ordonnances de Noura et elle avoue l’avoir suivie. Eve pense qu’elle est allée trop loin alors que Claire a besoin de preuves pour retourner voir la proviseure. Pendant ce temps là, Pablo propose un goûter à Noura, ou un verre, mais elle le jette. Pablo demande à Charlotte ce qu’elle a, elle avoue qu’en ce moment elle agresse tout le monde.

Elise appelle Elodie et lui laisse un message pour s’excuser. Thierry écoute, elle lui reproche de l’espionner et il lui dit qu’il comprend mieux : il n’y a pas que ses collègues qu’elle traite mal et elle va finir seule ! Elise se retient de répondre et s’en va.

Dimitri sonne chez le coach en nutrition en se faisant passer pour un plombier. Pendant qu’il l’accompagne à la cave, Claire s’introduit dans son bureau et fouille ! Elle prend en photo l’ordonnancier et s’en va. Elle retrouve ensuite Dimitri et ils se félicitent de leur coup.

Alex informe Elise que les douilles retrouvées ne correspondent pas aux armes de Vireau et la reconnaissance faciale n’a rien donné. Ce n’est donc pas le tireur recherché ! Elise est en colère et révoltée. Elle sort prendre l’air et retrouve Thaïs. Elle lui demande une cigarette. Thaïs lui demande ce qui se passe, Elise lui dit que rien ne va, elle se sent nulle. Thaïs lui dit d’arrêter de tout prendre sur ses épaules, elle pense qu’elle doit se reposer ou se détendre. Thaïs retrouve bosser, Marc vient relancer Elise mais elle l’envoie balader.

Noura se fait encore une injection quand sa mère rentre. Elle lui demande ce qu’elle fait, Noura dit que c’est des vitamines mais elle ne la croit pas et demande à voir le médicament. Noura s’énerve et refuse de lui montrer. Elle s’en va. Pendant ce temps là, Claire parle de Noura et du coach en nutrition à Manu au commissariat. Manu va voir ce qu’il peut faire au plus vite.

Alain raccroche avec Flore et Tiago qui ne viendront pas, ils sont bloqués dans un barrage de police. Elisabeth trouve qu’ils en font trop, Alain lui parle du fou furieux qui traine. Ils ne sont pas d’accord. Elle pense que si on ne pense pas au pire, le pire n’arrive pas. Mais pendant ce temps là, le tireur imprime des lettres de menaces dont l’une lui est destinée !