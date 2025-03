Les apprentis aventuriers du 27 mars : qui va gagner l’épreuve des coquillages ? (résumé, spoiler + replay épisode 44)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 44 du jeudi 27 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 42 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que les bleus, les gris et les roses rejoignent la plage des finalistes.











Publicité





Les roses sont ravis de retrouver la plage alors que les gris découvrent. Kévin ne comprend pas la situation entre Maéva et Rémy, et notamment le fait qu’ils ne veuillent pas dormir dans la même cabane. Kévin met de l’huile sur le feu, il pense que le copain de Maéva ne va pas apprécier quand elle va le retrouver.

Les aventuriers reçoivent un message de Laurent, qui leur a organisé une soirée ! Mais avant, Maéva va appeler Malek et lui annonce qu’elle est finaliste ! Il est content pour elle.

Les finalistes découvrent les pizzas offertes par Laurent pour célébrer la fin de l’aventure et leurs places en finale. Ils sont plus heureux que jamais ! Mais le lendemain matin, Rémy ne se sent pas bien. Il a super mal au ventre. Maéva s’inquiète pour l’épreuve de l’après-midi.



Publicité





Les équipes rejoignent Laurent pour la première épreuve des perles de la semaine de la finale. Il pleut et le moral est en berne mais ils sont tous motivés. Laurent donne les règles : 3 coquillages aux couleurs de leurs équipes sont cachés sur la plage et dans la jungle. Ils n’ont aucune info et le coquillage gris se fond dans le paysage ! Il y aura 30 perles pour la première équipe, 15 pour la seconde et rien pour la dernière !

SPOILER quelle équipe va gagner la première épreuve ?

Dès l’épisode de demain, l’épreuve se poursuit. C’est les gris qui remportent l’épreuve et les 30 perles ! Les bleus sont 2èmes et les roses derniers.

Les apprentis aventuriers, le replay du 27 mars

Si vous avez manqué l’épisode 44 ce jeudi 27 mars 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 28 mars à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 45.