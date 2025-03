« Les Docs de La Grande Librairie » du 19 mars 2025 : au sommaire ce soir

Publicité





« Les Docs de La Grande Librairie » du 19 mars 2025, le sommaire ce soir sur France 5 – Nouveau numéro de l’émission « Les Docs de La Grande Librairie » ce soir sur France 5. La collection « Les docs de La grande librairie », créée par François Busnel, consacre son nouvel opus à Marguerite Yourcenar.





Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







« Les Docs de La Grande Librairie » du 19 mars 2025 : le sommaire

Marguerite Yourcenar : un nom qui évoque aussitôt l’image d’une vieille dame enveloppée dans ses châles, au regard bleu vif et au verbe élégant. Une figure presque statufiée, qui pourrait faire oublier à quel point elle fut une véritable pionnière. Première femme à intégrer l’Académie française en 1980, première autrice à voir son œuvre publiée de son vivant dans la prestigieuse Bibliothèque de la Pléiade en 1982, elle a su s’imposer dans un univers littéraire longtemps dominé par les hommes.

Académicienne sans être académique, l’autrice des Mémoires d’Hadrien refuse toute classification. À la fois aristocrate bohème, citoyenne du monde, pionnière de l’écologie, militante des droits civiques et de la cause animale, elle incarne une liberté absolue, portée par une quête incessante de lucidité. Aujourd’hui encore, ses œuvres, écrites avec « un pied dans l’érudition, l’autre dans la magie », continuent de fasciner et d’éclairer notre compréhension de la condition humaine.



De son enfance au château du Mont-Noir à sa dernière histoire d’amour avec un homme de quarante-six ans son cadet, ce film retrace la trajectoire exceptionnelle de cette grande figure de la littérature française. Il lui redonne toute sa modernité, loin des clichés de classicisme auxquels on l’a trop souvent réduite.

À travers les regards croisés de spécialistes et d’écrivains, ce documentaire met en lumière la richesse de son œuvre et la singularité de son parcours.

Les intervenants

Amélie Nothomb, romancière

Cécile Coulon, romancière

Anne Berest, romancière et scénariste

Christophe Bigot, romancier

Anne-Yvonne Julien, professeure à l’Université de Poitiers

Achmy Halley, écrivain

Retrouvez un nouveau numéro des docs de « La Grande Librairie » ce mercredi 19 mars 2025 à 21h sur France 5.