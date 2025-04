13h15 le dimanche du 13 avril : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 13 avril 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec la série « Le serment de Henri et Marcel ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 13 avril 2025 : le sommaire

« 13h15 le dimanche » dresse le portrait croisé de deux figures que tout semblait opposer : l’industriel Marcel Dassault et le leader syndical Henri Krasucki. Et pourtant, un événement tragique les a réunis : tous deux ont été déportés à Buchenwald durant la Seconde Guerre mondiale.

À première vue, rien ne rapproche ces deux hommes. L’un, Marcel Dassault, brillant ingénieur et visionnaire de l’aviation, est devenu un magnat de l’industrie et une figure incontournable de l’après-guerre. L’autre, Henri Krasucki, discret mais déterminé, fut le secrétaire général de la CGT et un symbole du syndicalisme des années 1980.



La vie de Marcel Dassault reste largement méconnue : ses intuitions géniales, ses réussites entrepreneuriales, son engagement politique, et l’empire familial qu’il a bâti comme une citadelle. Celle d’Henri Krasucki l’est encore davantage. Réduit trop souvent à une caricature dans les médias – notamment celle du « Bébête Show » – Krasucki a pourtant été un acteur majeur des grandes luttes du XXe siècle, toujours en première ligne des combats sociaux.

Un patron de génie, un syndicaliste charismatique : deux destins que tout oppose, réunis dans l’enfer du camp de Buchenwald.

Près de trente années et un monde d’idées les séparent : Marcel Bloch, passionné d’aviation, et Henri Krasucki, amateur de musique classique et ardent défenseur de la justice sociale…