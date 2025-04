Danse avec les Stars : Elsa Bois dénonce harcèlement et messages haineux (VIDÉO)

Publicité





Elsa Bois, figure incontournable de « Danse avec les stars », est la partenaire de Florent Manaudou et ils se sont qualifiés pour la demi-finale de samedi prochain.





Alors qu’elle est en pleine tempête médiatique depuis sa rupture avec Michou et les rumeurs sur une relation avec Florent Manaudou, Elsa Bois s’est confiée hier dans « 50mn Inside ».







Face à Isabelle Ithurburu, Elsa s’est confiée et a dénoncé le harcèlement qu’elle subit sur les réseaux sociaux.

« Je me suis lancée dedans sans trop savoir ce qui allait m’arriver parce qu’évidemment on peut partir dès le premier prime. (…) Pour ma première saison je suis allée jusqu’en finale » a confié Elsa Bois. « Je n’étais pas la jeune femme la plus confiante quand je suis arrivée sur l’émission et ça m’a permis de me redécouvrir un peu moi-même »



« J’ai eu beaucoup de lumière sur moi d’un seul coup, du jour au lendemain. C’est très particulier parce que tout le monde commence à avoir un avis sur ma vie, sur mon travail. (…) Quand ça commence à toucher à la vie personnelle, ça devient plus difficile parce qu’on a l’impression d’être jugée sur notre valeur en tant que personne » a-t-elle expliqué.

Elle s’est exprimé sur les nombreuses critiques reçues ces dernières semaines : « J’ai réussi à me détacher de ça sur les 3 premières années parce que je regardais moins ou ça m’atteignait un peu moins. Et là c’est vrai qu’avec ce début de saison il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées d’un seul coup et ça fait un peu peur parfois. »

Et elle dénonce le harcèlement qu’elle subit depuis sa rupture avec Michou « Je pense qu’on peut parler de harcèlement mais les gens ne se rendent pas forcément compte. (…) Ça prend beaucoup de proportions. Il y a toujours eu des messages haineux et il y en aura certainement toujours parce qu’on ne peut pas plaire à tout le monde. (…) Parfois ça fait un peu peur et on se remet en question. »

Une interview à retrouver en entier en vidéo sur TF1+.