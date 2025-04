Publicité





20h30 le samedi du 26 avril 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Il est consacré au groupe Indochine.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le samedi » du 26 avril 2025 : La story Indochine

Ils viennent de lancer la tournée la plus ambitieuse de leur carrière : 90 concerts programmés sur plus d’un an à travers la France, la Belgique et la Suisse, pour célébrer leur dernier album. Un spectacle fidèle à leur promesse et à la relation unique qu’Indochine entretient avec son public depuis plus de 40 ans.

Depuis « ’Aventurier » et « 3e Sexe », Nicola Sirkis et son groupe ont su traverser les générations, captant l’esprit des époques, de l’élan de liberté des années 80 aux grandes questions de société d’aujourd’hui.



