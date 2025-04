C l’hebdo du 26 avril 2025 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C l’hebdo du 26 avril 2025, invités et sommaire – Ce samedi soir et comme chaque week-end sur France 5, Aurélie Casse vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C l’hebdos ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h55 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C l’hebdo du 26 avril : les invités et le sommaire

🔵 Kim Kardashian contre les papys braqueurs : le procès du braquage à 9 millions d’euros s’ouvre ce lundi. Où sont passés les diamants ? Les journalistes Patricia Turancheau et Ambre Lepoivre décryptent l’affaire ce soir

🔵 Dans la suite de C l’hebdo : Claire Chazal pour sa chaîne YouTube “Chez Claire”; Grégory Gadebois et Quentin Dolmaire pour le film “Une pointe d’amour” au cinéma le 30 avril; et Marina Carrère d’Encausse pour le documentaire “L’alcool au féminin, elles brisent le tabou” diffusé mardi 13 mai à 21.05 sur France 5



Extrait vidéo

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C l’hebdo » ce samedi 26 avril 2025 à 19h sur France 5.