Un Si Grand Soleil Spoilers : Pablo face à Hugo, Rebecca suspectée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 28 avril au 2 mai 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 28 avril au 2 mai 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





La semaine prochaine, alors que Vincent et Noa sont arrêtés par la police, ils se chargent mutuellement mais Noa blanchit Pablo. Ce dernier se retrouve face à Hugo, qui s’en sort indemne grâce à un gilet par balle. Et Hugo n’en veut pas à Pablo, contrairement à Sabine qui est très remontée. Père et fils se prennent dans les bras alors que Pablo doit affronter le juge Laplace. Ce dernier le met en examen et demande son placement en détention ! Grâce à Florent, Pablo échappe à la prison. Le juge des libertés le laisse rentrer chez Hugo avec un bracelet électronique.

Pendant ce temps là, Rebecca prend de plus en plus de place entre Eve et Manu… Et Eve a même envie d’officialiser leur trouple ! Mais Rebecca va se retrouver suspectée dans le trafic de stéroïdes !



Publicité





Un si grand soleil spoilers les résumés du 28 avril au 2 mai 2025

Lundi 28 avril 2025 (épisode 1629) : Alors que Sabine apprend une terrible nouvelle, Alix cherche un moyen pour échapper à son contrôle fiscal.

Mardi 29 avril 2025 (épisode 1630) : Sabine décide de révéler à Noura toute la vérité sur Pablo. De son côté, Alex se montre indiscret quant à la vie privée de Manu.

Mercredi 30 avril 2025 (épisode 1631) : Inquiet pour Janet, Becker a de nouveau Alix dans le collimateur. Quant à Pablo, il s’apprête à passer devant le juge : va t’il échapper à la prison cette fois-ci ?

Jeudi 1er mai 2025 (épisode 1632) : Tandis qu’Eve songe à assumer publiquement sa nouvelle relation, Manu lui, n’est peut-être pas sur la même longueur d’onde. De son côté, Marc commence à enquêter à son tour sur les stéroïdes.

Vendredi 2 mai 2025 (épisode 1633) : Charles se projette comme copropriétaire du cabinet : mais est-ce vraiment une bonne idée de s’associer avec Rebecca ? Quant à l’équipe de Becker, ils montent un stratagème pour mettre la main sur leur suspect.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 28 avril au 2 mai 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.