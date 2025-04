Publicité





66 minutes du 27 avril 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d'en découvrir le sommaire.





66 minutes du 27 avril 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Bretagne : une arnaque de 106 millions d’euros ?

Un vent de panique souffle sur la petite commune bretonne de Saint-Briac (Ille-et-Vilaine). L’un de ses habitants, ancien chef d’entreprise de 65 ans, s’est volatilisé. Il promettait des placements avec des taux d’intérêt « imbattables », pouvant aller jusqu’à 27 %. Près de cinq cents investisseurs auraient engagé plus de 100 millions d’euros dans ce qui ressemble fort à un montage financier frauduleux. Depuis quelques semaines, cet homme, affirmant être sous menace, a quitté la région. Mais où se cache désormais celui que l’on surnomme déjà le « Madoff de Saint-Briac » ? Et surtout, où est passé tout cet argent ? Enquête sur une affaire aux allures de gigantesque escroquerie.



🔵 Internet : les victimes de la guerre de la fibre

Être privé d’internet pendant des semaines, voire plusieurs mois : c’est le quotidien de milliers d’abonnés en France. En cause, très souvent, le réseau de la fibre optique. Plus des trois quarts des Français y sont désormais raccordés et l’objectif est d’atteindre 100 % de couverture d’ici la fin de l’année. Pourtant, le réseau semble déjà saturé. Les opérateurs et leurs multiples sous-traitants se renvoient la balle. Pire encore : face au manque de place dans les points de raccordement, certains techniciens peu scrupuleux n’hésitent pas à débrancher d’autres clients pour raccorder de nouveaux abonnés. Une situation critique dans une société hyperconnectée. Dans plusieurs communes, les habitants commencent à se mobiliser. Immersion au cœur de la « guerre » de la fibre.

🔵 Voitures, électroménager, luxe : les enchères des bonnes affaires

Les ventes aux enchères attirent de plus en plus d’adeptes : un Français sur trois y a déjà participé, en salle ou sur internet. Électroménager, bijoux, maroquinerie, voitures… Les mises à prix sont souvent très attractives, surtout lors des ventes issues des saisies douanières. Il s’agit de biens confisqués ou égarés, et jamais réclamés. Des produits souvent neufs proposés à des prix défiant toute concurrence. Une véritable opportunité aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Mais attention aux frais et commissions qui peuvent rapidement alourdir la facture ! Focus sur les pièges à éviter et les astuces pour profiter pleinement des enchères des bonnes affaires.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Qui fera la meilleure pizza du monde ?

Plongée dans les coulisses d’une compétition aussi impressionnante que savoureuse : le championnat du monde de la pizza. Plus de sept cents pizzaiolos venus des quatre coins du globe se sont affrontés il y a quelques jours à Parme, en Italie. Parmi eux, de nombreux Français. Et pour cause : c’est en France que l’on consomme le plus de pizzas au monde, devant même l’Italie ! Un véritable atout pour nos représentants, venus fièrement défendre leur savoir-faire lors de ce prestigieux « Mondial ». Durant trois jours, ils ont laissé libre cours à leur imagination pour impressionner le jury, jusqu’à l’épreuve très spectaculaire du « freestyle ». Direction l’Italie, à la rencontre de ces Français déterminés à décrocher le titre de champion du monde de la pizza.

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.