« Les vieux fourneaux 2 » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (14 avril)

« Les vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile », c’est le film inédit diffusé ce soir sur France 3. Un film de Christophe Duthuron, avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq, Alice Pol, Myriam Boyer, et Claire Nadeau.





A voir ou à revoir ce soir sur France 3 et sur france.tv







« Les vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile » : l’histoire

Pour aider des migrants qu’il abritait clandestinement à Paris, Pierrot décide de les emmener dans le Sud-Ouest, chez Antoine, qui héberge déjà Mimile, en pleine tentative de reconquête amoureuse de Berthe. Les six réfugiés découvriront surtout l’hospitalité chaleureuse – et légendaire – d’un village français. Une occasion en or pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux de bousculer peurs et préjugés, tout en devenant, à leur insu, les conseillers les plus improbables d’une campagne électorale que le maire de Montcoeur, Larquebuse, n’est pas près d’oublier.



