C à vous du 1er avril 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 1er avril 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Condamnation de Marine Le Pen : remise en cause du pouvoir des juges, appel aux électeurs, réactions politiques… Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, décrypte ce soir ce séisme politique

🔵 Condamnation de Marine Le Pen : qu’en pensent les Français ? On en parle avec Frederic Dabi, directeur général de l’institut de sondage Ifop



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous :Amanda Lear pour la reprise exceptionnelle de son spectacle “L’Argent de la Vieille” du 3 au 27 avril au théâtre Libre

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Angèle Ferreux-Maeght, naturopathe & Cheffe

🔵 Dans la Suite de C à vous : Thomas Angelvy pour son spectacle “Thomas Angelvy” en tournée dans toute la France; et Jonathan Angelov pour le livre « Rien à perdre »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 1er avril 2025 à 19h sur France 5.