Un Si Grand Soleil Spoiler : Inès dévoile son vrai visage, Becker et Claudine réunis (épisode du 22 mai)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1928 du 22 mai 2026 – Incroyable mais vrai dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, Inès va dévoiler son vrai visage et on peut dire qu’on est très loin de la gentille jeune femme qui s’est présentée à la famille de Salomé !


Un Si Grand Soleil Spoiler : Inès dévoile son vrai visage, Becker et Claudine réunis (épisode du 22 mai)
Capture FTV


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Alors qu’elle a fait signer le contrat de relogement aux Perrot, Inès fait une virée shopping avec Laurine. Elle lui avoue sans aucun remord qu’elle se bat pour réussir et qu’elle est prête à tout pour gagner un maximum d’argent ! Elle se vante d’avoir « enfumé » tous les locataires et dit à Laurine qu’ils n’avaient qu’à mieux lire les clauses du contrat qui dit qu’ils seront relogés dans un logement équivalent.

Autant dire que les parents de Salomé ne vont pas du tout se retrouver dans le bel appartement qu’ils ont visité avec Inès… La déception s’annonce grande.

Pendant ce temps là, maintenant que Claudine a dit toute la vérité sur Atlan à Becker, elle lui donne rendez-vous pour lui proposer d’unir leurs forces pour le faire tomber et innocenter Jérémy. Elle lui dit que le témoin a confirmé sa version, ils doivent trouver une solution ensemble !


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