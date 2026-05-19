Plus belle la vie spoiler : Zoé prend une lourde décision, Harry menacé ! (20 mai 2026)

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Plus belle la vie en avance du 20 mai 2026 – On peut dire que les choses ne vont pas s’arranger pour Zoé dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mercredi 20 mai 2026, alors que Romain a balancé le passé de braqueuse de Zoé, ils sont prêt à fuir Marseille quand le petit Harry est pris pour cible !…











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Alors que Romain s’excuse auprès de Zoé, il apprend qu’il est convoqué au commissariat. En cause, sa blessure à l’arme blanche pour laquelle il est allé à l’hôpital la veille. Face à Idriss et Jean-Paul, Romain ment et refuse de porter plainte. Ils peinent à le croire et Jean-Paul alerte Ariane, mais à elle aussi Romain a donné une autre version…

Plus tard, Romain reçoit un message vocal des hommes qui le menacent. Ils exigent que Zoé et lui fassent un casse à un million d’euros la semaine prochaine ! Ils décident de quitter Marseille, sans prévenir personne ! Avant de partir, Zoé emmène Harry en balade pour lui dire au revoir et elle demande à Aya et Jules de la rejoindre… Quand ils arrivent, Zoé est avec Harry et Romain. Zoé reçoit alors un appel : l’homme lui annonce qu’elle lui doit un million, sinon il arrivera quelque chose à son petit frère ! Dans la poussette de Harry, Zoé découvre une peluche détruite !



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