Le concert de la Star Academy à Toulon à suivre en direct sur TF1 le 6 juin

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Bonne nouvelle pour les fans de la Star Academy ! TF1 diffusera en direct le concert événement du Star Academy Tour 2026 le samedi 6 juin à 21h10, en direct du Zénith de Toulon.











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Depuis le 27 février dernier, Ambre, Léa, Victor, Sarah, Bastiaan, Anouk, Théo P, Mélissa et Jeanne sillonnent les routes de France, de Belgique et de Suisse avec une tournée qui rencontre un immense succès populaire. Porté par un véritable engouement, le Star Academy Tour 2026 affiche des chiffres impressionnants : 73 dates programmées, dont une grande majorité à guichets fermés, 38 villes visitées, 3 Accor Arena, 7 festivals et plus de 400 000 spectateurs attendus sur l’ensemble de la tournée.

Sur scène, les neuf académiciens replongent le public dans les moments forts de leur aventure au château. Entre leur hymne « Voulez-vous », leurs reprises les plus marquantes et l’interprétation de leurs singles, le spectacle promet une soirée riche en émotions et en nostalgie pour les téléspectateurs comme pour les fans présents dans la salle.

TF1 annonce également la présence d’invités exceptionnels, qui viendront partager la scène avec les académiciens et sublimer ce concert unique.



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Mis en scène par Jonathan Jenvrin, ce show d’envergure sera capté spécialement pour une diffusion exclusive sur TF1. Un rendez-vous incontournable pour tous les fidèles de la Star Academy, qui pourront vivre cette soirée événement en direct le samedi 6 juin à partir de 21h10.