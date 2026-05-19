Après Roland Garros, Carlos Alcaraz annonce son forfait pour Wimbledon

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Nouveau coup dur pour Carlos Alcaraz. Quelques semaines après avoir annoncé son forfait pour Rome et Roland-Garros, l’Espagnol a confirmé ce mardi qu’il ne participera pas non plus à la saison sur gazon, et donc à Wimbledon Championships.











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Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le joueur espagnol a expliqué qu’il n’était toujours pas suffisamment remis pour reprendre la compétition :

« Ma récupération se passe bien et je me sens beaucoup mieux, mais malheureusement je ne suis toujours pas prêt à reprendre la compétition. C’est pourquoi je dois déclarer forfait pour la tournée sur gazon, au Queen’s et à Wimbledon. Ce sont deux tournois vraiment très spéciaux pour moi et ils vont beaucoup me manquer. Nous allons continuer à travailler pour revenir le plus vite possible ! »

Cette annonce constitue un véritable séisme dans le monde du tennis. Grand favori des tournois estivaux, Carlos Alcaraz devait notamment défendre ses chances à Wimbledon, où il était attendu parmi les principales têtes d’affiche.



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À seulement 22 ans, le prodige espagnol traverse une période particulièrement compliquée physiquement. Son entourage privilégie désormais une récupération complète afin d’éviter toute rechute et de préparer un retour dans les meilleures conditions possibles.

Les fans devront donc patienter avant de revoir l’ancien numéro un mondial sur les courts, alors que son absence risque de bouleverser l’équilibre du circuit ATP durant tout l’été.