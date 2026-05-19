« Son ex, mon obsession » : votre téléfilm ce 19 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Son ex, mon obsession » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 19 mai 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Son ex, mon obsession ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Son ex, mon obsession » : l’histoire, le casting

Kim travaille dans l’univers de la mode et mène une vie confortable dans une magnifique maison aux côtés de son mari, John. Lors d’un pique-nique organisé par l’entreprise de ce dernier, John lui présente Grant, un homme qu’il admire au point de l’avoir choisi comme modèle et avec qui il s’est lié d’amitié. Ce qu’il ignore, c’est que Grant et Kim ont déjà partagé une histoire d’amour passionnée avant de se séparer, peu avant la rencontre entre Kim et John.



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En se retrouvant, les souvenirs refont surface et les sentiments renaissent peu à peu. Soucieuse d’être sincère, Kim décide de tout avouer à son mari. Elle et Grant choisissent alors de lui révéler leur passé commun. Mais John, déjà envahi par les soupçons, est persuadé que Kim s’apprête à le quitter pour Grant… et la situation dégénère rapidement.

Avec : Chaley Rose (Kim Revelle), B.J. Britt (John Revelle), Anthony Dalton (Grant « Mads » Madelin), Kayla Sutton (Carla)

Et à 16h, « La tueuse en rouge » (rediffusion)

Christa et Jake filent le parfait amour et vont bientôt se marier. Christa, qui travaille dans le milieu de la mode, vient de lancer une activité de coach vestimentaire qui peine à décoller. Elle fait la connaissance de Kat, une jeune femme en quête de conseils. Mais très vite, l’admiration que Kat éprouve envers Christa tourne à l’obsession et elle s’immisce progressivement dans sa vie. Derrière l’enthousiasme envahissant de Kat se cache, en réalité, une profonde fêlure qui remonte à l’adolescence. A cette époque, la jeune femme a eu une relation avec Jake, le futur époux de Christa, dont elle est restée éperdument amoureuse. Elle compte bien le reconquérir par tous les moyens.

Avec : Tammin Sursok (Christa), Allison Paige (Kat), Greg Perrow (Jack), Richard Gleason (Joe Walsh)