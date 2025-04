C à vous du 23 avril 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 23 avril 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Attaques de prisons et des agents pénitentiaires : le Premier ministre, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau attendus dans un centre pénitentiaire en Isère. On en parle avec Alexandre Caby, secrétaire général adjoint du syndicat Ufap Unsa Justice.

🔵 « Une électricité moins chère est possible » : la charge d’Anne Lauvergeon contre EDF. Présidente et fondatrice du cabinet de conseil ALP, ancienne PDG d’Areva, sherpa de François Mitterrand, elle publie le livre : « Un secret si bien gardé » aux éditions Grasset



🔵 Dans la Suite de C à vous : Jean-Luc Reichmann & Natasha St-Pier, pour la série “Léo Mattéi, brigade des mineurs” qui reprend ce jeudi à 21h10 sur TF1

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 23 avril 2025 à 19h sur France 5.