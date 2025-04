C à vous du 3 avril 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 3 avril 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Taxes Trump : une « catastrophe » pour le monde économique ? Thierry Breton, ancien Commissaire européen au Marché intérieur et ancien ministre de l’Economie des Finances et de l’Industrie (2005-2007), analyse toutes les conséquences pour la France et l’Europe

🔵 10 ans de récits : emprisonnement de Boualem Sansal, relation France et Algérie, islam en Europe… On reçoit Kamel Daoud, Lauréat du prix Goncourt en 2024, pour son livre “Avant qu’il ne soit trop tard. Chroniques 2015-2025” aux éditions Les Presses de la Cité



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Benjamin Védrines, alpiniste, élu meilleur alpiniste de l’année en 2024. Il vient de gravir, seul, en cinq jours, l’une des voies les plus extrêmes des Alpes

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Angèle Ferreux-Maeght, cheffe traiteur

🔵 Dans la Suite de C à vous : Sylvain Tesson, écrivain, voyageur et essayiste pour le livre « Les piliers de la mer » disponible aux éditions Albin Michel; et Félix Moati pour le film “Mikado” en salle le 9 avril

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 3 avril 2025 à 19h sur France 5.