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La Grande Librairie du 29 avril 2026, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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La Grande Librairie du 29 avril 2026 : invités et sommaire

Cette semaine, dans La Grande Librairie : Cioran par Luchini, on parle de portraits, de mémoire et d’un certain esprit français ! Puis, dans un second temps, des récits, romans et réflexions sur l’addiction.

L’émission s’ouvre avec Fabrice Luchini, l’un de nos plus ardents passeurs de littérature. À travers ses lectures de Jean de La Fontaine, Charles Péguy, Arthur Rimbaud, Louis-Ferdinand Céline ou encore Victor Hugo, il fait vibrer les textes. Il évoque aussi son spectacle L’art du portrait selon Cioran, consacré au philosophe Emil Cioran.



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Puis, le psychiatre et académicien Raphaël Gaillard se penche sur le “cas Luchini” et présente son ouvrage L’âme d’une épée, issu de son discours de réception à l’Académie française.

Dans une deuxième partie, l’émission pose une question essentielle : et si l’addiction était un miroir de notre époque ?

La réflexion se prolonge avec la psychiatre Camille Charvet, qui publie « Les Assoiffés », une enquête humaniste nourrie de littérature, explorant nos désirs, nos peurs et nos vulnérabilités.

On retrouve ensuite Terreur Graphique avec « L’addiction, s’il vous plaît », un récit sincère et percutant sur son combat contre l’alcool, porté par un humour aussi décapant que salvateur.

Enfin, l’émission se conclut en mettant à l’honneur un premier roman : « Une pieuvre au plafond ». Son autrice, Melvin Melissa, y bouscule les clichés et signe un texte d’une impressionnante maturité.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 15 avril 2026 à 21h sur France 5.