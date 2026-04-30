The Power du 30 avril 2026 : 2 éliminations, un rebondissement choc à venir ! (résumé, spoiler + replay épisode 33)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 33 du jeudi 30 avril 2026 – C’est parti pour l’épisode 32 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Julien décide d’accepter la proposition de Kaos, il n’hésite pas à risquer l’élimination pour être un grand Power Player et il espère décrocher sa place en finale.











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Place ensuite à la cérémonie d’élimination. Les joueurs votent et Kaos leur annonce ensuite avoir passé un deal avec le Power Player, qui s’il n’est pas démasqué aujourd’hui pour rester une semaine de plus avec son complices. A la clé pour eux : la qualification pour la finale !

Julien découvre ensuite qu’il n’a pas démasqué, la majorité des joueurs ayant voté contre Jonathan. Kaos annonce que cette fois, trois players seront sur la roue et deux seront éliminés ! Et c’est le Power Player qui a choisi qui mettre sur la roue ! Julien a désigné Barbara, Beverly et Benoit !

La roue tourne, Barbara est la première éliminée. Second tour de roue, Beverly est éliminé. Benoit est donc sauvé !



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SPOILER un rebondissement choc

Dans l’épisode de lundi, énorme surprise : Benoit décide d’abandonner et laisser sa place à Beverly ! Et Kaos annonce que c’est la semaine du « vol du pouvoir ». Ils vont avoir la possibilité de voler le pouvoir du Power Player ! Celui ou celle qui le démasquera l’éliminera d’office et son complice redeviendra un simple joueur. Mais en cas d’erreur, le joueur sera éliminé immédiatement !

The Power, le replay du 30 avril

Si vous avez manqué l’épisode 33 ce jeudi 30 avril 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 4 mai à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 34.