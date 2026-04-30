Un Si Grand Soleil du 1er mai : Nathalie libérée, Victor s’en va (résumé épisode 1913 en avance)

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Un si grand soleil du 1er mai 2026, spoiler résumé de l’épisode 1913 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 1er mai 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Emma retrouve Nathalie à sa sortie de prison, elle est soulagée et dit avoir pris sa journée pour s’occuper d’elle. Claudine ne sait toujours pas ce qui s’est passé mais Jeanne a avoué le meurtre. Elle trouve étonnant qu’elle ait tout dit sans y être habituée. Nathalie la remercie pour sa présence, Claudine précise que l’affaire n’est pas tout à fait finie. Elle parle à Nathalie de la part d’héritage à laquelle elle a le droit. Claudine dit à Nathalie de passer la voir à son bureau pour en discuter la semaine prochaine. Nathalie, émue la remercie.

Face à Thierry et Alex, Jeanne confirme que Dimitri a cambriolé chez eux et elle lui a tiré dessus. Elle précise qu’il a quand même réussi à s’échapper. Jeanne explique être remontée jusqu’à la boutique d’Alix et avoue le cambriolage pour récupérer la facture au nom de Marc Moure. Elle voulait éviter que Nathalie remonte jusqu’à eux ! Elle explique que c’est Henri qui a cambriolé et agressé Marc. Jeanne parle de son père et son esprit…



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Guillaume cherche son téléphone chez Johanna. Il l’appelle « Jo », elle lui demande d’éviter car ça lui rappelle son ex-mari. Il comprend mais avoue avoir tendance à oublier qu’elle est en plein divorce. Elle assure que tout va bien. Il file, il a rendez-vous avec Catherine Laumière. Elle le met en garde une nouvelle fois.

Victor est avec Claire, il signe chez le notaire cet après-midi et part rejoindre Adèle et Olivier dès demain. Il a hâte, Olivier a déjà 7 ans. Claire est heureuse pour lui mais il va lui manquer. Il lui dit qu’elle aussi. Claire est convaincue qu’il va être heureux, ils sont au bord des larmes.

Guillaume reçoit Catherine Laumière. Elle est épatée par son brillant parcours en peu de temps. Il est flatté et lui fait son offre pour la gestion de ses immeubles, assurant être aussi prêt à lui racheter. Catherine veut savoir ce qu’il ferait de ces immeubles. Il dit qu’il rénove pour revendre avec une belle plue value. Elle demande ce qu’il fait des locataires, il dit qu’il les convainc de partir ! Elle demande comment, il dit que c’est son petit secret… Au même moment, Inès passe voir la mère de Salomé.

Thierry reçoit Marc, il lui dit que c’est Henri Beaulieu qui a cambriolé chez lui pour récupérer la bobine du film Super 8. Marc souligne le fait qu’il lui disait depuis le début que ce film était le mobile et qu’il n’a rien voulu entendre. Thierry le recadre mais Marc dit qu’il aura fallu la mort d’un homme pour qu’il ouvre les yeux. Ils se disent qu’ils vont en rester là.

Alix remercie Claudine d’avoir défendu Nathalie. Elle dit n’avoir pas fait grand chose, Alix demande quelle est l’embrouille puisqu’elle n’a pas facturé la mère d’Emma. Claudine lui dit qu’elle va l’aider récupérer sa part de l’héritage des Beaulieu, chiffré à plusieurs millions. Elle comprendre un petit pourcentage…

Victor donne les clés à Gary, il lui dit qu’il est chez lui ! Il lui explique à quoi sert chaque clé, ça file le vertige à Gary. Il lui dit de demander à Emma s’il a le moindre problème.

Le père de Salomé rentre, il avait un entretien et il pense que ça s’est pas trop mal passé. Mais il trouve le mec louche, il hésite. La mère de Salomé dit qu’Inès est passée juste dire bonjour.

Alain lit l’article de Midi Libre et découvre que Jeanne a avoué. Elisabeth n’est pas étonnée, elle dit qu’elle est dingue. Alain est sous le choc. Elisabeth plaisante en faisant mine de lire dans le café : désormais c’est elle qui choisira leurs invités ! Alain rigole.

Claudine retrouve Dimitri au commissariat, il pense que c’est pour le cambriolage. Elle lui dit de se taire et de le laisser faire.

Aux Sauvages, Gary fait goûter son cocktail signature à Inès et Enric. Ils sont surpris, ils trouvent ça délicieux. Enric le félicite, il ne pensait pas qu’il y arriverait. Il regrette que Sérignan n’ait pas pu venir, il tient à le remercier. Inès lui demande de ne plus rien lui demander. Enric interroge Gary sur le personnel. Il dit qu’il va garder Emma et il compte se mettre en cuisine. Enric et Inès lui rappellent qu’il ne sait pas cuisiner ! Il dit qu’il rigole, il va chercher un cuisto. Ils trinquent.

Face à Thierry, Claudine rappelle que Jeanne est une criminelle : elle ment ! Thierry dit qu’il va tout transmettre au procureur, Claudine dit qu’elle prouvera que les accusations sont délirantes. Thierry lui donne rendez-vous au tribunal. Dimitri s’inquiète. Claudine lui dit de rentrer chez lui, Claudine fonce dans le bureau de Becker pour lui reprocher de s’acharner. Elle part en claquant la porte !

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