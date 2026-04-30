Ligue Conference : suivre Rayo Vallecano / Strasbourg en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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UEFA Conference League – Rayo Vallecano / Strasbourg en direct, live et streaming, c’est ce jeudi 30 avril 2026. Après la Ligue des Champions, place aux demi-finales aller de l’UEFA Conference League ce jeudi. Strasbourg se déplace en Espagne pour affronter Rayo Vallecano.





A suivre sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







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Le Rayo Vallecano reçoit le RC Strasbourg ce jeudi soir au stade de Vallecas pour la demi-finale aller de Ligue Europa Conférence. Une affiche inattendue à ce stade de la compétition, qui offre à ces deux clubs l’opportunité historique de se rapprocher d’une première finale européenne.

Porté par son public, le Rayo compte profiter de l’avantage du terrain pour prendre une option, mais Strasbourg arrive avec beaucoup de confiance après un parcours solide et une remontée marquante au tour précédent. Les Alsaciens, ambitieux, tenteront d’obtenir un résultat favorable à l’extérieur avant le match retour à la Meinau, dans un duel qui s’annonce ouvert et indécis.



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Rayo Vallecano / Strasbourg – Composition des équipes

🔵 Rayo Vallecano (officielle) : Batalla – Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria – Isi, Oscar Valentin (c), Lopez – Akhomach, Alemão, De Frutos

🔵 Strasbourg (composition officielle) : Penders – Høgsberg, Omobamidele, Chilwell – Ouattara, Doukouré, El Mourabet, Diego Moreira – Enciso – Emegha (c), Godo

Rayo Vallecano / Strasbourg en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour le score en temps réel et le résultat final de cette rencontre, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Conference League.

Rayo Vallecano / Strasbourg, match de l’UEFA Conference League, un match à suivre ce soir sur Canal+.