C dans l’air du 16 avril 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 16 avril 2025, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 16 avril : invités et le sommaire

⬛Qui s’attaque aux prisons françaises ?

Des établissements pénitentiaires ont à nouveau été ciblés cette nuit par des attaques coordonnées. Depuis dimanche neuf prisons ont été prises pour cible : Toulon, Marseille, Aix-en-Provence, Valence, Villepinte, Nanterre, Melun, Agen, Tarascon. Des véhicules ont été incendiés sur les parkings, un incendie s’est déclaré dans le hall d’un immeuble dans lequel habite un gardien de prison, un autre agent a été visé et ses proches menacés dans une vidéo sur Telegram… Le parquet national antiterroriste s’est saisi de l’enquête et les agents sont sous le choc.



Publicité





Qui s’en prend aux prisons françaises ? Ces dernières heures, le réseau « DDPF » pour « Défense des droits des prisonniers français » fait parler de lui. Le sigle s’est retrouvé tagué lors de plusieurs attaques contre des centres pénitentiaires français et un groupe a été créé sur la messagerie Telegram. Il totalise déjà près d’un millier d’abonnés, avec des appels à cibler les personnels surveillants pénitentiaires, et ce communiqué posté hier soir : « Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes là pour défendre les droits de l’Homme à l’intérieur des prisons ». Ses membres dénoncent notamment les fouilles humiliantes des surveillants ainsi que la surpopulation carcérale. Au 1er mars, 82 152 personnes étaient détenues dans les prisons françaises, pour un total de 62 539 places, soit un taux d’occupation de 131 %.

On peut lire également sur le canal : « Pourquoi se servir de Mohamed Amra pour faire du mal aux 82 000 autres détenus ? » Deux slogans sont aussi mis en avant sur un photomontage où l’on voit Gérald Darmanin derrière des barreaux : « justice pour les détenus » et « non au projet Darmanin », en référence à sa volonté de durcir le régime carcéral des narcotrafiquants. Les plus dangereux devraient être regroupés à partir de cet été dans les prisons de haute sécurité de Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe. Ces établissements conçus pour être inviolables imposeront un nouveau régime carcéral très strict inspiré du modèle anti-mafia italien.

Qualifiant cette série d’actes de « terroriste », le ministre de la Justice a dénoncé une tentative d’intimidation de l’Etat. « Ils le font parce que nous prenons des mesures contre le laxisme qui existait peut-être jusqu’à présent dans les prisons qui a mené notre pays à des difficultés extrêmement graves, des réseaux de drogues qui continuent à partir des cellules carcérales, on commande des assassinats, on blanchit de l’argent, on menace des policiers, des magistrats, des agents pénitentiaires, et on s’évade comme c’est le cas de monsieur Amra », a déploré Gérald Darmanin qui défend son projet de quartier de haute sécurité pour les détenus les plus dangereux, notamment les narcotrafiquants, soumis à un « nouveau régime carcéral d’isolement » visant à les « couper du monde » et qui soulève depuis des mois les critiques de nombreuses associations de défense des libertés, des groupes de gauche et de certains députés du bloc central. Ce régime est « attentatoire aux droits fondamentaux » et « contreproductif » en matière de prévention et de récidive, s’est insurgé l’Observatoire international des prisons. La Ligue des droits de l’homme a quant à elle évoqué une forme de « torture blanche ».

« Ce que je crée est quelque chose de révolutionnaire et de très dur, j’en conviens », avait déclaré Gérald Darmanin, le 13 mars dernier sur Sud Radio. Le garde des Sceaux qui a fait de la lutte contre la criminalité organisée « une priorité absolue » entend également frapper les narcotrafiquants au portefeuille, en luttant contre le blanchiment et confisquant systématiquement tous leurs biens.

À Montpellier, après plusieurs fusillades dont une mortelle sur fond de trafic de drogue, le maire appelle à un changement de la loi. Michaël Delafosse souhaite que les maires aient le pouvoir d’autoriser ou non l’installation des commerces afin d’empêcher le blanchiment d’argent de la drogue. Nous l’avons rencontré dans sa ville.

Qui cible les prisons et ses agents ? Qui se cache derrière ce groupe DDPF ? quelle est la situation dans les établissements pénitentiaires français ? Comment vont fonctionner les premières prisons de haute sécurité ? Et comment lutter contre le blanchiment d’argent de la drogue ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 16 avril 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.