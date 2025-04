C dans l’air du 29 avril 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 29 avril 2025, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





C dans l’air du 29 avril : invités et le sommaire

⬛ Trump : ces 100 jours qui ont changé le monde

Donald Trump a retrouvé la Maison-Blanche en janvier avec la promesse d’une rupture radicale avec l’ère Biden. En 100 jours, il a signé plus de 140 décrets, remettant en cause le droit du sol, s’attaquant aux universités, détricotant des politiques environnementales, défiant la justice et confiant à Elon Musk le démantèlement de la bureaucratie fédérale. Sa politique étrangère a aussi été marquée par un rapprochement avec la Russie et une offensive protectionniste partiellement avortée.



Ce tournant brutal a secoué le monde entier. Pourtant, aux États-Unis, Trump est en chute libre dans les sondages : seuls 39 % approuvent son action, un record d’impopularité depuis 80 ans à ce stade d’un mandat. Une majorité d’Américains redoute une récession, doute de son respect de l’État de droit, et 56 % disent éprouver de la honte à son égard.

À l’international, l’image des États-Unis s’effondre. Au Canada, Mark Carney a remporté les élections en dénonçant frontalement Trump et ses menaces contre le pays. En France, la méfiance grandit : seuls 27 % des Français voient encore les États-Unis comme un allié fiable, et un boycott des produits américains, soutenu par 62 % des Français, prend de l’ampleur. Paradoxalement, les méthodes trumpistes contaminent le débat politique français, notamment à droite et à l’extrême droite.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 29 avril 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.