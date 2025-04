The Voice estimations : Il Cello creuse l’écart avant la grande finale ! (SONDAGE)

Publicité





À quelques jours de la finale de « The Voice, la plus belle voix », diffusée en direct ce samedi soir, les nouvelles estimations de notre sondage révèlent une nette progression de Il Cello, le groupe finaliste de l’équipe de Florent Pagny, qui semble plus que jamais favori pour la victoire.











Avec 58,89 % des intentions de vote, Il Cello consolide sa première place et gagne près de 4 points par rapport à la veille (54,9 %). Son charisme, sa voix envoûtante et son parcours sans faute séduisent un public toujours plus large.

En seconde position, Gianni de l’équipe de Zaz enregistre une légère baisse, passant de 35,29 % à 32,81 %. Malgré une popularité toujours solide, l’écart se creuse face à la montée fulgurante d’Il Cello.

Mega, coaché par Vianney, recule également dans les intentions de vote avec 5,93 % contre 7,19 % hier. Enfin, Mickaël Gallo, de l’équipe Patricia Kaas, reste bon dernier avec 2,37 %, en légère baisse (2,61 % hier).



Si la tendance actuelle se confirme, Il Cello pourrait bien offrir une nouvelle victoire à Florent Pagny. Mais rien n’est encore joué : le verdict final reste entre les mains du public jusqu’à samedi soir. Rendez-vous en direct pour une soirée pleine de surprises et d’émotions !

Sondage The Voice 2025 : qui doit gagner ?