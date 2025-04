C l’hebdo du 19 avril 2025 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C l’hebdo du 19 avril 2025, invités et sommaire – Ce samedi soir et comme chaque week-end sur France 5, Aurélie Casse vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C l’hebdos ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





C l’hebdo du 19 avril : les invités et le sommaire

🔵 L’inquiétude des surveillants de prison ciblés à domicile

« Que se passe-t-il si demain nous avons un Magnanville de la pénitentiaire ? C’est-à-dire, tuer », réagit Guillaume Farde, professeur à Sciences Po

🔵 Accusations contre l’abbé Pierre : le Vatican savait depuis 1955, l’Église de France a étouffé le scandale

Les journalistes Laetitia Cherel et Marie-France Etchegoin, qui publient le livre-enquête « Abbé Pierre. La fabrique d’un saint » (Allary éditions), sont les invitées de C l’Hebdo



🔵 Dans la suite de C l’hebdo : « Le mélange des genres », une comédie sur le féminisme avec Benjamin Lavernhe, Judith Chemla, Michel Leclerc et Melha Bedia

« Le Vatican le traite limite de malade mental. Le tribunal des mœurs a conscience de ses débordements et veut qu’il soit puni », rapporte Laetitia Cherel

🔴 Accusations contre l’abbé Pierre : le Vatican savait dès 1955 « Le Vatican le traite limite de malade mental. Le tribunal des mœurs a conscience de ses débordements et veut qu’il soit puni », rapporte @CherelLaeti dans ‘Abbé Pierre : La fabrique d’un saint’ dans #CLHebdo pic.twitter.com/W8OEWgDw1G — C l’hebdo (@clhebdo5) April 19, 2025

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C l’hebdo » ce samedi 19 avril 2025 à 19h sur France 5.